Investita mentre attraversa. Anziana muore in ospedale

Una anziana di 84 anni è stata travolta e uccisa nel tardo pomeriggio di ieri a Cesano Maderno. Centrata in pieno da una macchina che non si è accorta della sua presenza nel pieno della carreggiata, mentre stava per attraversare la strada nei pressi delle strisce pedonali. Per la donna vani sono stati i soccorsi e le cure disperate in ospedale: è deceduta qualche ora dopo al Niguarda di Milano.

È successo intorno alle 17.45 in via De Medici, la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale. Da quanto emerge l’anziana stava con tutta probabilità tornando verso la propria abitazione, poco distante dal luogo della tragedia. A un certo punto inizia l’attraversamento delle strisce pedonali, che conosce bene, essendo luoghi frequentati quotidianamente. Il conducente della macchina non si accorge della figura in mezzo alla strada. E si ferma d’impulso, solo dopo aver sentito un botto. L’anziana viene sbalzata di qualche metro. L’uomo scende, terrorizzato, e vede la donna sull’asfalto. Quindi chiama immediatamente i soccorsi.

Sul posto si precipitano una ambulanza e una automedica del 118, insieme alle pattuglie della polizia locale. Niente da fare per la donna al Niguarda, troppo serie le ferite provocate dall’impatto. La polizia locale si concentra sull’automobilista. Il test alcolemico risulta negativo. "Non mi sono accorto, non l’ho vista", avrebbe detto, disperato. Gli ulteriori accertamenti e approfondimenti dei prossimi giorni serviranno a fare ulteriore luce sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità. Al momento non sembra ci fossero particolari criticità specifiche relative all’illuminazione pubblica di quel tratto di strada o a banchi di nebbia.

Alessandro Crisafulli