Investita a Monza: donna in coma dopo l'incidente

Investita a Cinisello Balsamo finisce in coma. Poco prima delle 17, una donna di origini marocchine, residente a Monza, è stata investita in via Fratelli Picardi. La donna, classe 1988, stava camminando se non sulle strisce pedonali comunque molto vicino all’area delimitata per l’attraversamento a piedi. Alla guida di una Citroen C4 c’era una sestese del 1981, che stava procedendo da Sesto San Giovanni verso il sottopasso di viale Fulvio Testi (strada che è rimasta bloccata per diversi chilometri). Da una prima ricostruzione, l’automobile l’avrebbe presa con lo spigolo anteriore sinistro, per poi caricarla e sbalzarla dall’altra parte per alcuni metri. Una volta caduta a terra, la 35enne ha perso conoscenza e non l’ha più ripresa: è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove resta intubata e in prognosi riservata. La 42enne se l’è cavata con medicazione al pronto soccorso dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. A ricostruire la dinamica sarà la polizia locale, che non potrà fare affidamento sulle telecamere – in quel punto non c’è sistema di videosorveglianza – ma sui rilievi effettuati sul posto e sulle testimonianze. La donna al volante è risultata negativa ai test di droga e alcol, effettuati dagli agenti. A Cinisello, a gennaio, un 29enne era stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada in via Gorky: alla guida c’era uno studente ventenne che si era fermato a prestare soccorso, purtroppo inutilmente. A luglio, sempre su viale Fulvio Testi, all’altezza dell’incrocio con via Santa Marcellina, a Milano, un pedone 73enne era morto sul colpo, dopo essere stato travolto da una moto.

Laura Lana