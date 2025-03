Investimenti record. E salgono gli utili

Continua il percorso di crescita di Aeb, società del Gruppo A2a, che nel 2024 ha ulteriormente rafforzato la propria solidità industriale e finanziaria. Le società del perimetro Aeb (Gelsia, Gelsia Ambiente, RetiPiù, A2a Illuminazione Pubblica e Vge05) hanno infatti realizzato investimenti per 71,8 milioni. Il margine operativo lordo (Ebitda) di perimetro ha raggiunto i 73,1 milioni, in crescita del 18% rispetto al 2023. L’utile netto è pari a 17,9 milioni (+7%). "Aeb ha chiuso il 2024 con risultati eccellenti a conferma della capacità del gruppo di generare valore anche in un contesto economico complesso", afferma il presidente Massimiliano Riva.