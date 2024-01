Inversione di marcia Solo due multe per la guida col telefonino

Un anno di multe frutta al Comune 351.736 euro. Ma tra i 2.983 verbali della polizia locale è in calo la guida con il cellulare. La maggior parte delle sanzioni riguarda la mancata revisione dell’auto, poi l’eccesso di velocità e anche il passaggio con il semaforo rosso, soprattutto in via Nazario Sauro dove è attiva una telecamera fissa per rilevare le infrazioni al codice della strada e anche per verificare che i mezzi in transito siano in regola con assicurazione e revisione. Nel 2023 i cinque vigili guidati dal comandante Ciro Scogliamiglio hanno sottoposto a sequestro amministrativo sei mezzi che circolavano senza assicurazione. Inoltre hanno anche sequestrato una pianta di cannabis in viale della Repubblica e un ciclomotore la cui targa era stata data attraverso documenti falsi. Il dato più confortante, comunque, è il calo delle multe per l’utilizzo del cellulare alla guida: nel 2023 solo due sanzioni. Per quanto riguarda il numero di incidenti, ne sono stati rilevati 19, di cui uno mortale. Una intensa attività, quella dei vigili, che Regione Lombardia ha voluto premiare: in occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale, il comandante e gli agenti Roberto Orsino e Vincenzo Garofalo hanno ricevuto la Croce al Merito e nastrino per meriti speciali. Questo riconoscimento è arrivato a seguito di un intervento del comandante e dei due vigili nel 2022, quando salvarono la vita a un camionista colto da infarto attraverso il messaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore.

Son.Ron.