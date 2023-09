Intervento del nucleo anti maltrattamento Chiusi a Villasanta: due cani salvati dai volontari Enpa

Slim e Shady non uscivano mai di casa, vivevano in un appartamento circondati dai rifiuti e immersi in un odore nauseabondo di urina e di feci, avevano le unghie lunghe proprio perché non venivano mai portati in passeggiata. Oltre che essere sporchi e sottopeso. Adesso per loro - un pastore maremmano e un volpino - inizia una nuova vita all’aria aperta, circondati dall’affetto di una vera famiglia.

A salvarli i volontari dell’Enpa. Alcuni cittadini hanno segnalato all’Ente nazionale protezione animali di Monza la presenza in un appartamento di un condominio di Villasanta di due cani che continuavano ad abbaiare, ma che i vicini non vedevano mai uscire. I volontari del Nucleo anti malatrattamento nelle scorse settimane si sono recati sul posto e hanno verificato la fondatezza delle denunce. L’odore di urina e di feci si sentiva già sul ballatoio.

"La proprietaria - riferiscono dal rifugio -, dopo l’iniziale titubanza, ha fatto entrare le volontarie, che si sono trovate di fronte a una casa trasformata in discarica". I due cani sono stati quindi ceduti all’Enpa, che adesso cerca per loro un’adozione.

B.Api.