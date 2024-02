Intelligenza artificiale tra rischi e vantaggi “Facciamoci un’idea“

Cos’è l’intelligenza artificiale, come funziona e come si può usare, ma anche quali vantaggi e quali rischi comporta, in primis per l’uomo. Sono i temi di cui si discuterà domani a Macherio in una serata guidata assieme da uno psicologo e da un ingegnere: alle 21 nella sala espositiva della biblioteca civica, nella Curt del Cagnat di via Roma, si terrà l’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale: facciamoci un’idea sull’argomento“. A parlarne saranno Marc Aretz, ingegnere appassionato di innovazione tecnologica e Aurelio Mosca, psicologo e psicoterapeuta. A condurre il dibattito Augusta Brambilla, coordinatrice di Arci Cultura Macherio. L’ingresso è libero. L’iniziativa è organizzata dal circolo macheriese dell’Arci in collaborazione con il Comune.

F.L.