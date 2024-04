Intelligenza artificiale. Come convivere nel nuovo mondo

Capire meglio le opportunità, i rischi e le nuove frontiere aperte dall’intelligenza artificiale, andando alla scoperta di come questa tecnologia sta rivoluzionando già oggi il mondo attorno a noi. È il tema di cui si discuterà domani alle 21 a Lissone, nell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, nell’incontro dal titolo “Intelligenza Artificiale - Come cambia il mondo che ci circonda“. A parlarne saranno Fabio Mercorio, professore associato di computer science all’università di Milano Bicocca, e Mattia Fasana, docente di lettere. L’ingresso è libero. L’appuntamento è organizzato dal Circolo culturale don Bernasconi, dalle associazioni Athéna e Alessandro Galimberti e dalla Comunità pastorale, in collaborazione col Comune.

F.L.