Insieme per Fily, numeri da record. Oltre mezzo milione per la ricerca

In 7 anni sono stati raccolti 550mila euro per sostenere la ricerca contro l’osteosarcoma e l’accoglienza e le cure per i ragazzi colpiti da questo terribile tumore: un risultato straordinario raggiunto dall’associazione Insieme per Fily. Qualche giorno fa ricorreva il settimo anniversario della morte di Filippo Finocchio, una ragazzo di 15 anni purtroppo vinto dall’osteosarcoma. Da quel terribile giorno, i genitori di Filippo hanno costruito una rete di solidarietà incredibile, che li ha portati a un traguardo inimmaginabile. Un traguardo celebrato proprio nel giorno in cui hanno ricordato l’ultimo saluto a Filippo. Antonio e Armida, mamma e papà di Filippo, insieme ad amici e sostenitori, hanno dato vita a un progetto di solidarietà che ogni anno coinvolge migliaia di persone. È stato un crescendo: nel 2019 furono raccolti 10mila euro, l’anno dopo 40, 60, fino ad arrivare ai 110mila euro dell’anno da poco archiviato e consegnati all’Istituto per i tumori di Milano, portando il totale a ben 550mila euro. Nel corso degli anni, l’associazione ha avuto al suo fianco anche diversi testimonial, tra cui i giocatori del Monza Andrea Colpani, Danilo D’Ambrosio e Michele Di Gregorio, protagonisti di visite in ospedale per regalare sorrisi ai bambini.

L’associazione ha aperto tre anni fa una sede a Misinto, in frazione Cascina Nuova, dove viene attivato anche un temporary shop a sostengo dell’attività: a breve arriveranno uova e colombe per la Pasqua. Ecco come hanno raccontato la donazione i genitori di Filippo. "Il 16 febbraio di 7 anni fa abbiamo perso la nostra battaglia Fily e ci hai lasciato. Ma sei sempre al nostro fianco in questa guerra all’osteosarcoma. Insieme per Fily oggi donerà 110mila euro a favore della ricerca contro l’osteosarcoma, raggiungendo in totale 550mila euro donati. Visto Fily cosa abbiamo fatto? E non ci arrenderemo mai…. Grazie a tutti coloro che ci aiutano e sostengono. Insieme per Fily, insieme per te sempre…".

Gabriele Bassani