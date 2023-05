Infrange una vetrina e la vicina chiede aiuto Arresto sull’impalcatura

Furto tentato in un bar del centro, la fuga sulle impalcature, l’arresto della polizia. Alle 2.30 della nottata di lunedì, una signora residente in centroha chiamato la Questura: era appena stata svegliata da strani rumori provenienti dalla strada, si era affacciata alla finestra e aveva notato un uomo che stava tentando di rompere con un arnese la vetrina di un bar tabacchi per farvi irruzione. Immediatamente, l’operatore della polizia, rimanendo al telefono con la donna in modo da continuare ad avere aggiornamenti, ha inviato due Volanti. Ed è partito l’inseguimento a piedi su un’impalcatura su cui era fuggito il ladro, un 28enne di origini albanesi. Che alla fine è stato arrestato.