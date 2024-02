Infortunio in un allevamento di Besana Brianza: grave un 57enne caduto da un camion

Besana Brianza (Monza e Brianza) – Un 57enne è satto soccorso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, a Vergo Zoccorino, frazione di Besana in Brianza, ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero davvero gravi: è caduto da un mezzo pesante mentre stava scaricando del materiale.

In base alle informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, il cinquantasettenne è stato soccorso intorno alle 14.15 in un allevamento della frazione di Vergo Zoccorino. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto da un camion durante delle operazioni di scaricamento. Subito sono arrivati i soccorsi, in particolari i volontari della Croce Bianca locale assieme all'automedica, ai Vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Besana Brianza e ai tecnici di Ats Brianza, accorsi per verificare con esattezza la dinamica dell'infortunio sul lavoro. I soccorritori si sono subito concentrati sulle condizioni del 57enne: in base ai primi accertamenti sanitari l'uomo avrebbe riportato un trauma toracico e un trauma alla schiena. Nel giro di poco l’uomo è stato trasportato d'urgenza al san Gerardo di Monza.