Infortuni e un addio. Lissone sul mercato

A questo punto la Galvi Lissone è obbligata a rivolgersi al mercato perché dopo gli infortuni a capitan Collini (tra un mese potrebbe rientrare) e Samuele Ganna (stagione finita per lui), bisognerà fare i conti anche con l’addio a uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione. Romeo Ciccarelli nel 2025 non indosserà più la casacca apiellina, ma sale di categoria fino alla B Interregionale e firma per il Nuovo Basket Aquilano.

In cinque mesi Ciccarelli, che la società lissonese aveva prelevato dall’Urania Milano, ha saputo fare la differenza in Serie C giocando 12 partite e viaggiando a una media di 17,75 media punti partita (33/96 nel T3 pari al 34%, 26/48 nel T2 pari al 54%, 51/74 nel TL pari al 69%). La Galvi perde quindi un’altra bocca da fuoco, ma a breve arriveranno i rinforzi. Il general manager Grazioli sarebbe già su due elementi pronti a integrare il roster.

Ro.San.