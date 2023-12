Indotto da 143 milioni. Il Tempio della Velocità fa correre l’economia

Inizia la chiamata agli appassionati di Formula 1. Per continuare a riempire di tifosi da tutto il mondo il Tempio della Velocità. L’autodromo ha già messo in vendita un primo pacchetto di biglietti per il prossimo Gran premio d’Italia, in calendario nel fine settimana dell’1 settembre. Con l’iniziativa Xmas Gift gli appassionati di automobilismo hanno l’opportunità di regalarsi o regalare per Natale i biglietti per assistere al Gp di Monza e anche alla gara in programma il 19 maggio sul circuito ’Enzo e Dino Ferrari’ di Imola.

"Il Gran premio d’Italia di Monza – le parole del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – è, a tutti gli effetti, uno degli eventi più importanti del nostro Paese, non soltanto in termini sportivi, ma anche e soprattutto come vetrina di un Paese protagonista nel mondo". Sono i numeri a parlare: la gara a Monza richiama ogni anno migliaia di tifosi da tutto il mondo. Sulla base delle statistiche, l’edizione 2023 - la numero 94 - è stata un successo dentro e fuori la pista con oltre 300.000 appassionati nel weekend di gara (il 57% del pubblico è arrivato da Paesi esteri: Regno Unito, Usa, Spagna, Francia, Germania, Svezia e Svizzera) e un seguito in televisione di milioni di spettatori in Italia e nel mondo. E ancora, il Gran premio celebrato sul circuito centenario è stato capace di generare sul territorio - in Brianza ein Lombardia - un indotto di oltre 143 milioni di euro, 80 milioni di euro le ricadute sul sistema produttivo italiano, 50 milioni di euro il valore del brand territoriale, 200 milioni di euro quello mediatico, per un totale del valore prodotto pari a 473 milioni di euro.

M.Galv.