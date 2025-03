Cambio di sede per l’assemblea sui cantieri

di Pedemontana a Vimercate. Lunedì sera l’incontro pubblico si terrà all’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo in via Adda alle 21 e non in biblioteca. A far cambiare idea all’amministrazione, la forte partecipazione prevista. Alla serata condotta dal sindaco Cereda si discuterà della situazione di Velasca,

del deposito di terra,

del via vai di camion

da Oreno e delle alternative per evitare "una convivenza insostenibile".Bar.Cal.