Incontro di preselezione in Villa Tittoni Traversi

Il Centro per l’impiego di Cesano Maderno di Afol Monza Brianza, in collaborazione con il Comune di Desio e le aziende Iperal Spa, Gruppo Gheron, Consorzio Desio Brianza, Gi Group Spa, Randstad Spa, Manpower Spa e altre imprese del territorio, organizza un incontro di preselezione. L’appuntamento è per martedì 8 aprile, dalle 9 alle 13 in Villa Tittoni Traversi, via Lampugnani 62 a Desio. Nello Spazio Stendhal si parlerà di progetti finalizzati ad accompagnare le donne nel mercato del lavoro, opportunità di lavoro e formazione, benefit alle aziende in caso di assunzioni. Diverse le posizioni aperte in ambito impiegatizio, socio-assistenziale, ristorazione, produzione, ma anche per assistenti bagnanti con brevetto, addetti alla portineria. Info: tel. 0362.64481 oppure cpi.cesano@afolmb.it. Iscrizione obbligatorio: https://afolmonzabrianza.it/job-day-desio-villa-tittoni/.