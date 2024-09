Inclusione in pole. La Brianza balla con i dj speciali

Ormai l’AutPop Festival ha un posto in prima fila sulla ’griglia’ del divertimento. Un successo ai Boschetti Reali la discoteca a cielo aperto che ha chiuso in bellezza la giornata del trionfo della Ferrari. Il Dj set dell’inclusione che accomuna dj famosi con sei colleghi autistici dell’associazione Facciavista ha fatto ballare Monza con una line-up stellare. Insieme a Matteo Perego, ideatore di Facciavista, dj Shorty è l’anima dell’evento che ha chiamato a raccolta i colleghi di Radio m2o Marietto, Lrnz, Danny Omich, Eddy Costella, Vittoria Hyde, Enzino Fargetta e Mauro Miclini. Si sono alternati alla console insieme ai ragazzi di Facciavista, dimostrando che la musica è un linguaggio universale che unisce tutti. L’evento, inserito nell’ambito del FuoriGp, è cominciato all’imbrunire vicino ai truck del fast food, creando un ambiente confortevole e adatto anche alle famiglie con i bimbi. L’AutPop Festival è il primo Festival della musica che unisce dj famosi e persone diversamente abili sullo stesso palco, dimostrando che la musica non ha barriere: "Rappresenta un momento di incontro tra la musica e l’inclusione – sottolinea Matteo Perego –, dove tutti possono partecipare e sentirsi protagonisti". Personaggi indiscussi della serata, fra gli altri, sono stati i tre giovani dj autistici Perry, Mumu e Tamara che hanno fatto impazzire i ragazzi accorsi numerosi per vivere una serata indimenticabile. Per quattro ore il pubblico ha ballato sotto le stelle, trascinato dall’energia e dalla passione di questi talentuosi giovani artisti, rendendo AutPop Festival il dj set più inclusivo d’Italia. Un vero trionfo di musica, integrazione e divertimento, dove i dj autistici sono stati super professionali. "Voglio vedervi saltare", ripeteva dj Tamara caricando il suo pubblico. Tra le 20 e le 22 i principali fruitori sono stati proprio i ragazzi di Facciavista e poi dell’associazione Silvia Tremolada, mentre l’ambiente cominciava a scaldarsi. Più tardi il parterre si è popolato di giovanissimi e di tutti coloro che avevano assistito alla vittoria di Leclerc nel pomeriggio. La Formula dell’AutPop festival è piaciuta a Monza, ma non solo. Il 7 settembre il dj set di Facciavista sarà a Vedano per il Festival dello sport; tra settembre e ottobre a Bergamo e in varie altre location in quattro province lombarde.

Cristina Bertolini