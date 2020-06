Monza, 7 Giugno 2020 - Un automobilista ubriaco alla guida di un'utilitaria si è scontrato in centro città con una jeep, che si è ribaltata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma il conducente che aveva 'alzato il gomito', trovato con un tasso di alcol nel sangue 5 volte superiore al limite consentito, è stato denunciato dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

L'incidente è accaduto la notte scorsa alle 3 in via Zucchi a Monza. Secondo la ricostruzione degli agenti, un 32enne residente a Villasanta, che guidava una Opel Corsa, percorreva via Manzoni diretto verso piazza Citterio quando si è scontrato con una Jeep condotta da una 51enne residente a Lissone, che percorreva via Prina in direzione di via Zucchi. A causa del violento urto, la jeep si è ribaltata sul fianco sinistro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e le ambulanze per quello che era stato segnalato come un codice rosso, ma le condizioni degli automobilisti sono poi apparse meno gravi ed entrambi i conducenti hanno rifiutato il trasposto in ospedale. Il 32enne è stato sottoposto dai vigili urbani al test dell'etilometro ed è risultato positivo con un valore 5 volte superiore a quello consentito.