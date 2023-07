Incidente stradale a Limbiate, tre feriti gravi e grave traffico in orario di punta

Un scontro frontale tra due vetture ieri mattina ha provocato il ferimento in maniera seria di tre persone e la chiusura temporanea di un tratto della Saronno-Monza con gravi ripercussioni sul traffico locale in orario di punta. L’incidente stradale si è verificato qualche minuto dopo le 7 sulla statale 527 in territorio di Limbiate, a pochi metri dal confine con Solaro, a breve distanza dal semaforo della frazione Villaggio Brollo. Per cause in corso di accertamento, due auto che procedevano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente. Tutti e tre gli occupanti delle vetture sono rimasti feriti in maniera importante, tanto che è stato necessario inviare sul posto tre ambulanze e l’auto medica, oltre a Vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale. I feriti sono un ragazzo di 19 anni, una donna di 63 anni e un uomo di 73 anni. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in pronto soccorso in codice giallo, uno al San Gerardo di Monza, uno al Sant’Anna di Como ed uno all’ospedale di Garbagnate. Le operazioni di soccorso ai feriti, i rilievi e la successiva rimozione dei mezzi incidentati hanno reso necessario inizialmente la chiusura completa della Saronno-Monza in quel tratto, con deviazioni su Ceriano Laghetto e Solaro, poi la riapertura parziale con senso unico verso Saronno e deviazioni su percorsi alternativi per i veicoli diretti verso Limbiate e la Milano-Meda. Ga.Bass.