Incidente a Meda, auto travolge motorino. Conducente positivo all’alcoltest, gravissimo 23enne

Meda (Monza e Brianza) – Gravissimo incidente questa notte, poco prima dell’una, a Meda. Mentre era in sella al suo motorino in via Caduti medesi un 23enne, a quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, si è scontrato con un'auto, guidata da un 33enne, risultato poi positivo ad alcol test. Sul posto si sono precipitati i soccorritori con un’ambulanza e un’automedica. Poi la corsa in codice rosso in ospedale, verso il San Gerardo di Monza. Il giovane è stato ricoverato nel reparto di neurorianimazione. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli investigatori. Per i rilievi sono giunti sul posto i carabinieri di Seregno.

Notizia in aggiornamento