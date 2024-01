Incidente a Lissone: 16enne grave dopo scontro tra moto e auto

Lissone (Monza), 28 gennaio 2024 – Preoccupazione per un ragazzo di 16 anni che nella serata di sabato è rimasto gravemente ferito, a Lissone, a causa di un incidente stradale. E' successo intorno alle 20.40 in via Di Vittorio. Il giovane era in sella a una moto. Per cause ancora da accertare, c'è stato un scontro, molto violento, con un'auto. Il ragazzo è stato sbalzato sull'asfalto. I due veicoli sono rimasti distrutti. Subito si sono precipitati i mezzi del 118, una ambulanza e una automedica. A ruota anche i carabinieri della compagnia di Desio, che hanno effettuato i primi rilievi e ascoltato le testimonianze. Il giovane è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è tuttora ricoverato. Le condizioni appaiono serie. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità, sperando che il giovane brianzolo possa riprendersi.