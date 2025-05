Tragedia sull’autostrada A7, monzese si schianta con lo scooter: Fabio Tornetti muore a 46 anni

MONZA – Erano partiti per una scampagnata, qualche giorno di relax approfittando del bel tempo e del ponte del 2 Giugno. È terminata purtroppo in tragedia. Lo scooter su cui viaggiavano si è ritrovato al centro di un tragico incidente in autostrada e lui è morto, mentre la compagna è ricoverata in gravi condizioni. È accaduto sabato in tarda mattinata. La vittima si chiamava Fabio Tornetti ed era di Monza e aveva 46 anni.

Ha trovato la morte mentre percorreva l’autostrada A7 tra i caselli di Ronco Scrivia e Busalla in direzione sud in sella al suo scooterone di cui ha perso all’improvviso il controllo andando a schiantarsi violentemente sulla carreggiata. L’uomo è deceduto poco dopo a causa dei traumi riportati, inutili i soccorsi immediati.

Viaggiava insieme alla compagna, una donna di 50 anni, che è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino: trasportata in codice rosso con l’elicottero “Drago“ dei vigili del fuoco non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi resta comunque riservata. Per ricostruire la dinamica dell’incidente, a cui stanno lavorando gli agenti della polizia stradale, occorrerà attendere l’esito dei rilievi.

Secondo i primi accertamenti non ci sono altri veicoli coinvolti: l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo autonomamente, in un tratto di strada privo di cantieri. Il pm di turno Patrizia Petruzziello deciderà nelle prossime ore se disporre o meno l’autopsia. La circolazione stradale è rimasta a lungo interrotta sull’autostrada in corrispondenza del luogo dell’incidente per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e della polizia stradale chiamata a effettuare i rilievi del caso mentre il tratto autostradale veniva messo in sicurezza.

Allertato il 112, la centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica, la Croce Verde di Casella e la Croce Rossa di Busalla. Il traffico sul tratto fra Ronco Scrivia e Busalla è rimasto bloccato all’incirca fra le 12 e le 13. Gli altri veicoli in transito sono stati indirizzati verso le deviazioni previste. Oltre ai soccorsi sanitari sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Direzione del 1° Tronco di Genova di autostrade.