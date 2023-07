Incidente a Bovisio Masciago: distratto, rischia un ribaltamento

Dal violento botto che si è sentito i residenti hanno subito pensato al peggio, qualcuno anche un’esplosione: una vettura ribaltata, un’altra con seri danni, ma per fortuna nessun ferito. È successo tutto ieri alle 8 in corso Italia all’altezza del civico 77. Un uomo di 62 anni, residente a Bovisio, dopo aver percorso la tangenziale sud del comune di Cesano Maderno al volante di una Mini Cooper, ha svoltato al semaforo in corso Italia per dirigersi verso il centro cittadino. Distratto, si è accorto soltanto all’ultimo momento, all’improvviso, che stava andando a sbattere contro una Opel Corsa in sosta sulla destra. Istintivamente ha controsterzato in modo violento: l’auto si è ribaltata in mezzo alla strada. In ogni caso non ha evitato l’impatto con la vettura in sosta: danni anche alla Opel, di proprietà di una bovisiana. L’uomo al volante della Mini, uscito da solo dall’auto ribaltata, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

V.T.