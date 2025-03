Incendio in cucina. Evacuato il residence ma nessun ferito

Incendio a Monza. Un residence in via Cederna è stato evacuato ieri in serata per un incendio che si all’interno della cucina. È successo alle 19.50. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza, che hanno prontamente spento le fiamme, dopo che il personale del ristorante aveva già fatto allontanare una trentina di clienti. Sopra al ristorante si trova un hotel, che a scopo precauzionale è stato fatto evacuare a causa della presenza di fumo nei corridoi. Sono stati allontanati circa altri trenta clienti.

L’allarme era scattato in codice rosso da parte dell’Agenzia regionale emergenza urgenza di Monza e Brianza, segnalando il coinvolgimento di una persona nell’incendio, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l’ambulanza inviata sul posto è tornata in sede. A domare il rogo, che non si è esteso ad altre parti del locale, sono stati i pompieri, intervenuti con l’autopompa e autoscala dalla sede centrale di Monza. In supporto un’altra autopompa da Lissone e il carro soccorso da Desio.