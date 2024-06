Monza, incendio di rifiuti in un capannone abbandonato: allarme al quartiere San Biagio

Monza – Un incendio sta tenendo impegnate da ore le squadre dei vigili del fuoco di Monza.

Ad andare a fuoco un capannone in disuso in via Manara, al quartiere San Biagio, in una zona dove hanno sede alcune fabbriche abbandonate da tempo dove qualche mese fa avevano provato a insediarsi gli antagonisti del centro sociale Boccaccio e dove nei prossimi mesi dovrebbero sorgere due palazzi alti 7 piani.

L'allarme è scattato dopo le 18 di oggi, giovedì 6 giugno, quando una colonna di fumo nero ha preso a innalzarsi: principalmente a bruciare sono stati rifiuti di vario genere accatastati in un locale di circa 150 metri quadrati. Sul posto le squadre dei pompieri hanno prontamente spento l'incendio: sono giunte l'autopompa, l'autobotte, l'autoscala, il modulo boschivo e la vettura del funzionario di guardia dalla sede centrale di Monza, in supporto è giunto anche il carro soccorso di Desio.

L'intervento è però proseguito ed è ancora in corso per provvedere al minuto spegnimento e all'opera di bonifica. In via preventiva è stata chiusa la pista ciclabile lungo il canale Villoresi adiacente all'area.