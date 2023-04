Incendio al Parco delle Groane, il testimone: "Mai vista una cosa simile"

Limbiate (Monza), 3 aprile 2023 – L'incendio scoppiato questa sera nel Parco delle Groane tra Cesate e Limbiate, che è visibile da parecchi chilometri di distanza, in tutti i Comuni del circondario a cavallo tra Brianza, Milanese e Nord Milano, sta tenendo in allarme i residenti ai bordi del parco.

Il racconto

“Lo stiamo tenendo d'occhio perchè è veramente preoccupante – racconta un imprenditore limbiatese, che abita in una villetta in zona – noi saremo a un chilometro di distanza, in linea d'aria. Il vento che soffia dovrebbe portarlo lontano e in teoria dovremmo avere il torrente Lombra che dovrebbe tenerci isolati dalle fiamme. Di certo, non ho mai visto un bagliore simile, rosso, è davvero impressionante”.

L’ostacolo

Il vento gioca sicuramente contro il lavoro dei pompieri, spegnendo le speranze di una veloce normalità e alimentando le fiamme: “A momenti l'incendio sembra abbassarsi e poi si ricarica”, racconta il testimone.