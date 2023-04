Incendio enorme al Parco delle Groane: il vento alimenta le fiamme, chiuse le strade

Limbiate (Monza e Brianza), 3 aprile 2023 – Un vasto incendio è divampato questa sera nel Parco delle Groane, tra Limbiate (Monza) e Cesate (Milano), e a causa del forte vento è cresciuto velocemente.

Sul posto sono intervenute dieci squadre di vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Monza, oltre ai volontari della Protezione Civile.

Le strade che circondano l'area sono state chiuse a scopo precauzionale, mentre alcuni vigili del fuoco sono a presidio della zona residenziale.

Volontari e pompieri stanno inoltre lavorando per ridurre il sottobosco, in modo da non alimentare ulteriormente il fuoco. La situazione appare critica.

L’incendio risulta visibile anche da Solaro e dalla strada che, attraversando il Parco delle Groane, conduce all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Il precedente

Settimana scorsa, un incendio di vaste dimensioni ha tenuto in apprensione per due giorni gli abitanti Montegrino Valtravaglia, in provincia di Varese. Anche in questo caso le fiamme sono state alimentate dal vento. devastando circa quaranta ettari di terreno boschivo nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco accorsi anche coni Canadair.