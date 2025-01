Incendiata la Mercedes dell’assessore Lo Faro di Lissone: “Grave intimidazione. La mia famiglia è sconvolta”

Lissone (Monza e Brianza) – Incendiata l'auto di un assessore a Lissone. A subire quello che sembra proprio un atto intimidatorio è stato l'assessore ai servizi sociali Ignazio Lo Faro, esponente di Forza Italia nella Giunta di centrodestra guidata dalla sindaca Laura Borella. A essere data alle fiamme è stata la sua Mercedes Classe B, che si trovava parcheggiata in strada a poca distanza dall'abitazione della famiglia.

Una notte di panico e indagini in corso

Tutto è successo la sera del 20 gennaio. Lo Faro, che era stato a cena da parenti che vivono lì vicino, stava rientrando a casa quando si è trovato davanti l'auto in fiamme e i vigili del fuoco già in azione per spegnere il rogo. L'assessore ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri, che ora stanno indagando sull'accaduto. All'esame ci sono anche i filmati delle telecamere presenti nella zona. L'inquietante episodio ha scosso l'intera città.

Lo Faro racconta lo sgomento della famiglia

“Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere – racconta Lo Faro –, sono una persona mite, non litigo con nessuno: non riesco proprio a capire. Mi è cascato il mondo addosso. Io, mia moglie e le mie figlie siamo veramente destabilizzati in questo momento, tutta la famiglia è sconvolta. È inconcepibile, continuo a provare a far mente locale ma non ne vengo a capo, non riesco a pensare chi possa essere stato: non ho avuto nemmeno liti con un cittadino o con qualcuno che conosco per poterlo collegare a questo fatto”.

Solidarietà e condanna in Consiglio comunale

L'assessore ha ricevuto la piena solidarietà dalla sindaca Borella e dai rappresentanti di maggioranza e opposizione in consiglio comunale. Per Borella si tratta di “un gesto di grave intimidazione, con modalità chiare e precise che non lasciano dubbi sul fatto che fosse rivolto alla persona dell'assessore”.

“Ci auguriamo che al più presto possa essere assicurato alla giustizia l'autore di questo fatto – ha detto la sindaca –. Da parte di tutta l'Amministrazione c'è una condanna netta dell'episodio e la massima vicinanza all'assessore Lo Faro e alla sua famiglia, con l'augurio di ritrovare al più presto la serenità. Si tratta di gesti che, purtroppo, lasciano il segno e che lasciano sgomenti. È stato un gesto violento e incomprensibile”.