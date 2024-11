Incanto a quattro mani. Viaggio fiabesco per due pianoforti a lume di candela

Un viaggio musicale profondo e coinvolgente, un’esperienza che mescola tradizione e incanto sonoro, in un’atmosfera magica e suggestiva, con brani che richiamano mondi fiabeschi e ricchi di emozioni. Un concerto per due pianoforti, a lume di candela, tra le note di Tchaikovsky, Saint-Saëns e del compositore contemporaneo francese Darius Milhaud. È lo spettacolo musicale dal titolo “L’incanto a quattro mani - Viaggio fiabesco a lume di candela per due pianoforti“, che si terrà sabato alle 21 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno con protagoniste Irene Veneziano (nella foto) ed Eliana Grasso. La serata si aprirà con l’esecuzione per doppio pianoforte delle suite di Tchaikovsky tratte da “La bella addormentata“ e “Lo Schiaccianoci“. Si continuerà poi con la “Danse Macabre“ di Saint-Saëns, un breve poema sinfonico ricco di pathos e di suggestioni. Sempre di Saint-Saëns si potrà ascoltare “Il Carnevale degli animali“, una fantasia musicale che evoca immagini vivide e intense. A chiudere ci saranno pagine di Milhaud.

Entrambe le pianiste si sono esibite sui più prestigiosi palcoscenici internazionali: interprete raffinata, Irene Veneziano ha vinto il Premio Sinopoli e ha suonato al Teatro alla Scala e all’Opera House di Hanoi, mentre Eliana Grasso, già vincitrice di importanti concorsi grazie alla sua maestria e sensibilità, ha compiuto tournée in teatri come la Wigmore Hall di Londra e all’Hermitage di San Pietroburgo. Il concerto a lume di candela sarà un modo particolare per immergersi nel fascino della musica classica, in un’atmosfera intima. Biglietto d’ingresso 20 euro, acquistabile online su Vivaticket.it oppure al botteghino del Teatro San Rocco o direttamente in Auditorium un’ora prima dello spettacolo. Per informazioni si può contattare il 335-5792844. L’evento fa parte della rassegna “I Grandi Concerti“ organizzata dalla Filarmonica Ettore Pozzoli, in collaborazione con la Regione e con i Comuni di Seregno e Desio. La rassegna proseguirà poi sabato 23 con “Ul tramvai da la Brianza a Milan“, un omaggio al territorio tra cantautorato e racconto; il 19 gennaio con il recital “The running games - Alan Turing e l’enigma della maratona perfetta“ e il 7 gennaio con la Filarmonica Pozzoli protagonista di “Ti regalo una canzone - Il meglio della musica italiana“.