Dal campione. Oney Tapia alla ministra

La ministra della Disabilità, Alessandra Locatelli, gioca a “Guerre stellari” con Leo, giovanissimo autistico figlio di Nico Acampora, all’ombra del cupolone. "Lui non sa cosa sia la politica – dice il papa – né una ministra né un governo: ha visto una persona accogliente, le ha donato una delle sue spade di Star Wars ed è rimasto con lei". Una parata di ospiti illustri per la brigata brianzola in trasferta a Roma. In fila per scambiare due parole con i giovani protagonisti del progetto di inserimento professionale che è rimbalzato in tutto il mondo, anche il campione paralimpico Oney Tapia, medaglia d’oro nel lancio del disco.

Di fronte a lui Andrea, il violinista, "medaglia d’oro per la volontà di cambiare un destino che sembrava segnato - sottolinea il fondatore –, due uomini capaci di andare oltre gli ostacoli si sono riconosciuti e abbracciati. Uno dei tanti momenti indimenticabili del nostro Giubileo".

Bar.Cal.