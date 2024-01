In scena si riparte dalla scuola

Quattrocentocinquanta abbonamenti, 12mila presenze al cinema, ospiti illustri, dai ministri Alessandra Locatelli (Disabilità), a Giuseppe Valditara (Istruzione), al prete anti-mafia don Luigi Merola.

Bilancio lusinghiero per il Nuovo di Arcore che ha chiuso il vecchio anno nel migliore dei modi e nel 2024 punta sugli alunni: sette spettacoli per la scuola e 4mila studenti in arrivo in platea. Il 2023 ha consacrato la sala della parrocchia di Sant’Apollinare come punto di riferimento per la vita culturale della zona, una missione spinta anche dal Comune: "Stiamo investendo sempre di più sul cine-teatro e sulla sua proposta di qualità, patrociniamo tante iniziativa", sottolinea Evy De Marco, assessore alla partita.

Il cartellone si arricchisce di novità importanti, il 22 febbraio andrà in scena “Orribile scuola“, "titolo satirico", precisa l’assessore, sul palco, una star nazionale Enrico Galiano, uno dei professori e degli scrittori più amati d’Italia (alle 21, fino a 16 anni biglietto a 7 euro, per gli altri 10). Il 1 febbraio, sempre per i più giovani ci sarà “Arlecchino muto per lo spavento”, commedia barocca ambientata nella Parigi del primo Settecento. Un percorso che aiuterà anche il pubblico di adolescenti ad affinare il gusto.

La crisi della sala innescata dalla pandemia e relative restrizioni è alle spalle, adesso le poltroncine rosse sono sempre occupate.

Bar.Cal.