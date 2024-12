In piazza aspettando le feste. Il centro si riempie di attrazioni e Santa Claus arriva in bici

I Babbo Natale che sfrecceranno in sella alle bici lungo le strade del paese portando dolci e allegria. Il braciere in cui bruciare i cattivi pensieri e le preoccupazioni dell’anno che va a finire. Le mostre di Vespe d’epoca, di 500 storiche e moto customizzate. I giochi per i più piccoli e quelli in legno di una volta, la pista di kart, la musica della banda, la sfilata di Harley e i mille sapori dello street food, oltre ai negozi aperti per l’occasione e a un mercatino di ben 100 bancarelle in cui trovare tanti oggetti artigianali fatti a mano e idee regalo originali. Sarà una giornata di festa e di atmosfera natalizia quella di oggi a Sovico, grazie alla ventesima edizione di “Aspettando il Natale“, kermesse organizzata dall’Associazione Commercianti e Servizi del paese. Per tutta la giornata via Giovanni da Sovico e piazza Frette si animeranno di iniziative e attrazioni, sorprese e divertimento. Hobbisti e artigiani locali daranno vita a un mercatino di Natale con 100 postazioni affiancati dai truck dello street food, tra caldi sapori invernali e proposte sfiziose, mentre gli appassionati di motori potranno sbizzarrirsi tra le esposizioni di Vespa e Fiat 500 d’epoca. Non mancherà una mostra di moto custom con personalizzazioni molto originali e le leggendarie Harley Davidson. Per continuare il tuffo nel passato ci saranno poi i giochi di legno di una volta. I bambini si potranno anche scatenare con i gonfiabili e la pista in stile Mario Kart allestiti nel parcheggio della Bcc. Dalle 15.30 ci sarà la parata dei Babbo Natale in bicicletta, che gireranno per le strade in sella alle due ruote distribuendo caramelle e scattando foto con i più piccoli. Altri Babbo Natale, insieme agli elfi, raccoglieranno le letterine dei bimbi, mentre nella piazza del “Caminun“ verrà acceso “Il Braciere dei Cattivi Pensieri“, con cui scacciare tutte le negatività dell’anno: chiunque potrà portare foglietti con scritti sopra i suoi cattivi pensieri e gettarli nel braciere, in un gesto simbolico di liberazione.

Ad arricchire la festa ci sarà la musica dal vivo, con le esibizioni del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, del Gruppo Folkloristico Firlinfeu La Primavera e dei giovani talenti della Music Academy. Iniziative natalizie oggi ce ne saranno anche a Muggiò, dove dalle 9 alle 19 nelle vie del centro si terrà “La Fiera dei Mercanti“ tra shopping e giochi per i bambini, e a Carate in Villa Cusani, con mercatini, giostrine e gonfiabili dalle 10 alle 18 e alle 15 lo spettacolo del Mago Edwin e quello dei folletti acrobati itineranti.

Fabio Luongo