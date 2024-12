In pensione un altro medico di famiglia

Un altro medico di famiglia va in pensione a Vimercate, dal 1° gennaio per i 1.500 assistiti di Fabio Ravasi sarà tempo di cercarsi un altro dottore.

A invitarli a provvedere è il Comune, che ricorda tutti i mezzi a disposizione, a cominciare dalla piattaforma Sioc (sportello istanze on line) disponibile nella home page del sito www.asst-brianza.it. In caso di difficoltà, si può scrivere una mail all’indirizzo sceltarevoca.vimercate@asst-brianza.it per chiedere chiarimenti, comunicando anche un recapito telefonico. Chi non riuscisse, può telefonare al numero verde regionale 800.638.638 da rete fissa (o allo 02 999599 da rete mobile), oppure utilizzare la piattaforma prenota.salute.regione.lombardia.it (alla sezione Prenota senza ricetta), o tramite l’App Salutile per fissare un appuntamento allo sportello. In alternativa ci si può autenticare al sito di Regione Lombardia - Fascicolo sanitario elettronico con Identità digitale Spid, o, infine, rivolgersi alle Farmacie territoriali abilitate al servizio di scelta e revoca.

Bar.Cal.