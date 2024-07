In nome dell’ambiente. Migliaia di alberi in più. Così il Wwf Insubria “riforesta“ il cemento

In collaborazione con molte altre associazioni ambientaliste e con Amministrazioni comunali, il Wwf Insubria sta realizzando grandi progetti nei diversi settori dell’ambiente. Il piano di lavoro parte anche dal Bilancio partecipato del Comune di Meda, dove il tema della riqualificazione delle aree verdi comunali rientra tra gli obiettivi principali di “Politiche innovative di Bilancio”. Riforestazione urbana, bosco e frutteto didattico, orti sociali anche a servizio delle Scuole Diaz e A. Frank. L’idea principale di questo progetto, risultato vincitore a seguito di votazione nel 2022, è l’ampliamento della superficie arborea di Meda. In collaborazione con il promotore dell’iniziativa, l’associazione Wwf Lombardia, l’amministrazione ha individuato gli ambiti e il tipo di intervento.

Spiega il presidente del Wwf Lombardia Gianni Del Pero: "Insieme in Rete il Wwf Insubria sta realizzando grandi progetti nei diversi settori dell’Ambiente che ci vedono protagonisti da più di quarant’anni. Nel Parco Pineta di Tradate e Appiano, nel Parco delle Groane e della Brughiera, nel Parco GruBria, non più solo nelle 3 oasi gestite dal Bassone di Albate al fosso del Ronchetto di Seveso fino al Caloggio e Fontanili di Bollate, ormai non si contano più gli interventi di manutenzione e riforestazione. Sono già migliaia gli alberi e arbusti messi a dimora con decine di iniziative di educazione ambientale che suscitano grande entusiasmo.

L’ultima è stata la forestazione delle Valle dei Mulini all’interno di quello che diventerà il Parco della Valle dei Mulini a Meda che ha raggiunto in questi mesi numeri importanti: oltre 2.000 alberi sono già stati messi a dimora negli ultimi due anni, altri 160 sono stati piantumati con l’aiuto degli studenti delle scuole Diaz e Frank, con i primi alberi da frutto a cui ne farà seguito un altro centinaio il prossimo autunno. Ma non ci fermiamo qui, ci stiamo preparando per l’anno che verrà" .E anticipia: "Stiamo partecipando ad altri due grandi progetti". Quando si tratta di ambiente il geologo medese è sempre in prima linea. E conclude: "Le associazioni ambientaliste insieme in Rete sono in campo anche per supervisionare i lavori di bonifica preliminari alla Pedemontana".