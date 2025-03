In missione per la vetta. Assalto Folgore Caratese

Il primo annuncio risale a qualche giorno fa. Folgore Caratese-Ospitaletto, seconda contro prima sarà a ingresso gratuito per tutti (come avvenne con grande partecipazione di pubblico per la sfida col Desenzano di 14 giorni fa) e birra a due euro. A metà settimana la doccia fredda. La Lega Nazionale Dilettanti chiude le porte dello Sportitalia Village. Si tratta dell’esito del ricorso alla Corte d’Appello dopo i due turni di squalifica del campo comminati per i fatti della gara contro il Club Milano. Per oltre tre mesi non si è saputo nulla di questa questione, all’improvviso la notizia del dimezzamento della squalifica e sanzione che cade proprio in occasione del match più atteso. Nuovo ricorso immediato, questa volta al Coni già mercoledì sera, venerdì mattina il Collegio di Garanzia ne pubblica notizia, filtra subito ottimismo dalla società tant’è che alle 17.30 sempre di venerdì arriva la notizia che la fatidica Folgore Caratese-Ospitaletto si giocherà con il pubblico. L’istanza sospende la decisione della Corte d’Appello rimandando l’esame del caso al 9 aprile sempre in sede di Collegio di Garanzia. È finita qui? Chi lo sa, tutto è possibile, ma l’unica cosa certa e positiva è che oggi la tribunetta e tutto intorno alla recinzione dell’impianto di Verano Brianza brulicherà di tifosi, pronti a spingere alla vittoria la Folgore e festeggiare il ricongiungimento al primo posto. Mister Carobbio ha convocato l’intero organico. L’Ospitaletto (senza mister Quaresmini, squalificato 4 turni dopo la gara con la Varesina) è in testa alla classifica da 17 turni, in caso di vittoria la Folgore Caratese coronerebbe una clamorosa rimonta raggiungendo i bluarancio. La capolista marca male negli ultimi due mesi, non vince da tre giornate e lo ha fatto una sola volta nelle ultime sette.

Dietro ne hanno approfittato a metà, ma oggi potrebbe essere la domenica che cambia il volto del torneo. Dopo le ultime polemiche arbitrali con tanto di comunicato, vedremo come se la caverà il direttore di gara designato per la sfida di oggi alle 14.30; il compito spetta a Vittorio Emanuele Teghille di Collegno. Per chi non vorrà prendersi la pioggia c’è l’opzione streaming sui canali di Sportitalia.