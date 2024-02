In memoria di Attanasio. Sette giorni di iniziative

Una settimana, da ieri fino a domenica, di iniziative per ricordare il terzo anniversario dell’uccisione di Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia in Congo, originario di Limbiate. Inoltre ci saranno un podcast e un videodocumentario prodotti dalla Rai.

Ieri si è aperta la mostra, visitabile fino a domenica in Villa Mella, dedicata alle opere del concorso artistico “Luca, uno di noi“ a cura di Circolo Acli e Artisti in corso. La mostra sarà visitabile fino a venerdì dalle 16.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Domani due convegni, uno a Palermo al mattino dalle 9 e uno a Monza alle 21 a cura dell’Associazione Amici di Luca Attanasio. L’appuntamento è in Sala Maddalena con Marco d’Eramo, giornalista e saggista, modera Fabio Minazzi, presidente dell’associazione. Giovedì, giorno dell’anniversario della morte di Luca e del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo, alle 15.30 nel cimitero maggiore di Limbiate, in via Camposanto, ci sarà un momento preghiera alla presenza delle autorità. Alle 18 sul sagrato della chiesa di San Giorgio Martire, in via Piave, “Un pensiero per Luca“, a cura del gruppo sportivo Oratorio San Giorgio, con letture e lancio di palloncini con cui voleranno i pensieri dedicati a Luca. Alle 18.30 la messa in ricordo di Luca, celebrata dal cardinale Francesco Coccopalmerio.

Sabato a Salerno sarà intitolata una via a Luca Attanasio. Mentre domenicao alle 16.30 in Villa Mella ci sarà la premiazione del concorso artistico, mentre alle 22 su Rai Uno verrà trasmesso “Broken dream“, documentario dedicato all’ambasciatore.

Infine proprio da oggi è disponibile sul canale RaiPlay Sound il nuovo podcast in otto puntate dal titolo “L’ambasciatore straordinario - Storia di Luca Attanasio“, scritto e realizzato dalla giornalista Antonella Palmieri. Il racconto di un viaggio tra Europa e Congo, tra passato e presente, per ricordare l’ambasciatore di Limbiate. Nel podcast si ripercorrono alcuni momenti della vita di Luca Attanasio, la sua infanzia, la sua adolescenza e i motivi che lo hanno spinto a lasciare Limbiate per dedicarsi alla carriera diplomatica. A tessere il racconto ci sono Zakia Seddiki, la moglie di Luca, i genitori Salvatore e Alida, e gli amici più cari che ne hanno tracciato la biografia.