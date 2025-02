In difesa degli animali maltrattati. Il ritorno delle guardie zoofile

Mancavano da quasi mezzo secolo. A Monza torneranno le guardie zoofile. A darne annuncio è stato il presidente dell’Enpa di Monza, Giorgio Riva: "È nato il Nucleo Guardie Zoofile di Monza e Brianza!".

Le guardie di fresca nomina sono nove (8 donne e 1 uomo), rigorosamente scelte e formate fra i volontari dell’Enpa. "Tra le tante richieste che ci giungono quotidianamente un posto rilevante è occupato da quelle che riguardano il benessere degli animali" fanno sapere dall’Enpa. "Moltissime riguardano il maltrattamenti o malgoverno di animali. In tutti questi anni abbiamo cercato di dare una risposta a queste segnalazioni con un efficiente gruppo di volontari chiamato “Nucleo Anti-Maltrattamento” che si è occupato di verificare la fondatezza delle denunce e di intervenire con l’indispensabile collaborazione dell’Ats veterinaria e delle Forze dell’Ordine". Forti di questa esperienza, "si è voluto fare un salto di qualità, attribuendo a questo gruppo un’identità e un mandato anche formali ben precisi: è nato così il Nucleo Guardie Zoofile Enpa di Monza e Brianza".

Chi sono le guardie zoofile?

"Pubblici ufficiali, formati e autorizzati a svolgere funzioni di

vigilanza e controllo per la tutela degli animali e dell’ambiente. In caso di illeciti penali, possono inoltre avere la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Il loro compito principale è proteggere gli animali e prevenire abusi e maltrattamenti, ma possono occuparsi anche di temi ambientali, come l’abbandono dei rifiuti o il controllo delle aree protette. Altrettanto fondamentali sono le attività di educazione e sensibilizzazione dei cittadini".

Che poteri avranno?

"Essendo pubblici ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, sono competenti a redigere verbali di accertamento in caso di

infrazioni, a emettere sanzioni amministrative e penali, per violazioni relative alla tutela degli animali e dell’ambiente. Possono anche procedere al sequestro preventivo di animali in caso di maltrattamenti o detenzione in condizioni non idonee. Importantissima la collaborazione con le forze dell’ordine e il coordinamento con le Ats locali".

Come diventarlo?

"È necessario seguire un corso specifico presso un’associazione autorizzata (come Enpa) e superare un esame. Successivamente, è compito della Prefettura emanare un decreto di nomina, che conferisce la qualifica ufficiale, a seguito di un giuramento. Una volta ottenuta la nomina, le Guardie Zoofile svolgono il loro lavoro su base volontaria, nel perimetro di competenza, definito dal decreto".

Dove potranno operare?

"In tutti i comuni della provincia di Monza e Brianza. Si occuperanno principalmente di verificare che gli animali siano trattati nel rispetto delle normative vigenti: svolgeranno, ad esempio, ispezioni presso privati cittadini, negozi di animali o allevamenti, laddove giungano segnalazioni di possibili violazioni delle norme a tutela degli animali. Collaboreranno inoltre al contrasto di attività illecite, quali caccia di frodo e bracconaggio".

Dove trovarli?

"L’ufficio delle Guardie Zoofile è aperto al pubblico su appuntamento il giovedì alle 21.30 nella sede operativa dell’Enpa di Monza via Lecco 164. Le segnalazioni vanno indirizzate esclusivamente alla mail ggzz.monza@enpa.org".