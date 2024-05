In cima al podio le sneaker marchiate Avis

Le scarpe da ginnastica marchiate Avis di Elisa Colleoni della 3a E della Manzoni di Vimercate hanno vinto il concorso organizzato dall’associazione per selezionare il disegno che meglio racconta la donazione e che accompagnerà l’intero anno scolastico dei 4mila ragazzi partecipanti. A tutti come sempre gli avisini doneranno il diario. A lei e agli altri due classificati, secondo Mattia Arrigoni della 1a E della Stoppani di Arcore, terza Melissa Capuzzo 1a C della Manzoni di Ornago, andranno buoni per l’acquisto di libri. Saranno premiati il 18 maggio in via Diaz 23 a Vimercate (sede Avis), alle 11. Riparte così l’opera di informazione fra i banchi.

"Un modo per trasmettere ai più giovani il valore della solidarietà alla base della nostra attività", dice Fausto Galbiati, presidente di Avis Vimercate.

Bar.Cal.