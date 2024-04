In cerca di una famiglia. Alastor malato ma dolcissimo

Mentre per le sue sorelline (Sibilla e McGranitt) si sono aperte subito le porte di una casa, per lui non si è ancora trovata una famiglia. Ed è per questo motivo che i volontari dell’Enpa di Monza lanciano un appello speciale per Alastor Moody, cucciolotto di poco più di sei mesi recuperato a Monza il 16 marzo.

Presenta una malformazione alla zampa posteriore sinistra: i veterinari hanno ipotizzato che possa trattarsi di quanto resta di un feto che non si è sviluppato ma non è stato riassorbito completamente. La malformazione determina una zoppia ma non comporta dolore, e il piccolo Alastor sembra non farsi alcun problema. Ma il destino crudele non si è ancora fermato: presenta un’ernia diaframmatica, ovvero una dislocazione di organi nella cavità toracica attraverso una apertura del diaframma. Nel suo caso è il fegato a non trovarsi nella posizione normale, essendo localizzato vicino al cuore. Malgrado l’intervento chirurgico il problema non stato risolto, ma questo non impedisce al cane di correre e divertirsi. "È molto socievole e docile anche con le persone e per una sua adozione non escludiamo né la presenza di bambini né di un altro cane, purché non sia troppo irruento", fanno sapere i volontari. Info via mail a canile@enpamonza.it o via telefono allo 039.83.56.23.

B.Api.