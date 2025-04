In auto per la seconda volta senza revisione, 2.200 euro di multa

Oltre duemila euro di multa. Lunedì, alle 14.50, una pattuglia della polizia locale di Brugherio, impegnata in un posto di controllo in via San Maurizio al Lambro, ha fermato e proceduto al controllo di un’autovettura Citroen.

Dal controllo dei documenti è emerso che il veicolo risultava privo di copertura assicurativa, inoltre risultava non aver effettuato la revisione periodica obbligatoria.

Dalla carta di circolazione emergeva poi anche che l’automobile, per quest’ultima infrazione, era già stata sanzionata dalla polizia locale di Cologno Monzese il 18 marzo scorso e circolava impunemente sebbene non avesse ancora eseguito la revisione.

A questo punto il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo per lo scoperto assicurativo e sotto fermo amministrativo per la duplice mancata revisione: una situazione che complessivamente ha postato appunto sanzioni per oltre 2.200 euro.

Da.Cr.