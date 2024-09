In auto con una patente polacca contraffatta: denunciata

I controlli degli agenti della polizia locale di Seregno continuano senza sosta. L’altra sera è stata pizzicata una donna con documenti falsi alla guida di un’auto. Gli agenti avevano effettuato, le verifiche sul veicolo condotto da una donna nel 1985 residente a Paderno Dugnano, cittadina italiana di origini polacche. Durante i controlli, la donna su richiesta delle forze dell’ordine ha esibito una patente di guida polacca; gli agenti, alcuni dei quali hanno avuto una formazione in materia di falso documentale, hanno immediatamente avuto forti dubbi sulla genuinità del documento e hanno proceduto alle verifiche del caso mediante lenti e raggi ultravioletti. I controlli minuziosi e mirati hanno permesso di accertare che il documento risultava falso, nonostante a un primo un esame sommario non presentasse indizi sospetti. La donna, fermata proprio nel giorno del suo compleanno, ha riferito agli agenti di essere passata indenne davanti a numerosi controlli prima di vedersi contestare la falsità durante il controllo da parte degli agenti di Seregno. Dopo le prime procedure che hanno permesso di verificare i fatti gli agenti hanno sequestrato la patente e la donna polacca, oltre a essere deferita all’Autorità Giudiziaria per l’utilizzo di un documento falso, è stata sanzionata per guida senza patente (pagamento in misura ridotta di circa 5.100euro). Inoltre, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

E così un altro reato è stato punito grazie al lavoro incessante degli agenti.

Sonia Ronconi