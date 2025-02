In arrivo cinque telecamere alla Velostazione

Cinque nuove telecamere di ultima generazione sorveglieranno le biciclette dei pendolari nella Velostazione di Cesano Maderno, teatro in passato di diversi furti. La struttura che accoglie le biciclette di quanti si recano in stazione a prendere il treno è ora più sicura grazie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema di telecontrollo interno ed esterno. Oltre al monitoraggio continuo, è possibile anche lo “scarico“ da remoto delle immagini sul server della nuova centrale operativa della polizia locale.

"Come annunciato di recente - ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca - l’Amministrazione comunale ha deciso di investire per potenziare tutto il sistema di videosorveglianza cittadina, ritenuto uno strumento importante per il tema della sicurezza urbana. Gran parte del circuito verrà rinnovato, potenziato e migliorato con il “project financing“ legato alla nuova illuminazione pubblica che prevede anche l’implementazione della videosorveglianza su tutto il territorio con una tecnologia moderna. Considerando la Velostazione un punto di scambio fondamentale tra mobilità sostenibile ciclistica e ferroviaria, abbiamo provveduto a dismettere e sostituire l’impianto di videosorveglianza che oggi, dopo l’intervento, è pienamente funzionante e potrà contare su cinque nuove telecamere ed un gestionale. Le immagini garantiranno un controllo quotidiano e saranno a disposizione della nostra polizia locale e, su richiesta, anche di tutte le Forze dell’Ordine".

Ga.Bass.