In arrivo 450 nuovi alberi. Piano da 300mila euro dopo la strage da maltempo

Dopo i danni e la strage di alberi da maltempo che si erano registrati ancora due estati fa sono iniziate le prime piantumazioni previste dal progetto “Interventi di sostenibilità ambientale - 2024“, dal valore di 300mila euro di cui 100mila di contributi della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Obiettivo dichiarato, incrementare il patrimonio arboreo della città di Monza e a favorire la biodiversità.

Il progetto, che prevede la messa a dimora di circa 450 nuovi alberi, è stato sviluppato sulla base di ricerche scientifiche e sull’esperienza degli anni precedenti, ponendo attenzione alla scelta di specie resistenti ad intemperie e a periodi di siccità che si sono registrati in questi anni fra riscaldamento globale e nubifragi.

Gli interventi in questione interessano diverse aree della città, per ripristinare e completare i filari esistenti falcidiati dal maltempo, come quello lungo viale Stucchi, e creare nuovi filari di alberature dove non ci sono ancora, come in via Baradello e via Adda.

Le piantumazioni coinvolgeranno anche via Murri, via Salvadori, la rotatoria tra viale Stucchi e via Salvadori, viale Fermi, viale delle Industrie, via San Donato, via Monte Generoso, via Casentino, via Po, l’area verde di via Baradello, via Monte Bianco, via Valcava, via Monte Amiata, via Sempione e via San Gottardo. Intanto sono stati piantati esemplari di ippocastano rosso in via Baradello, di acero riccio in via Murri e di sofora del Giappone in via Po.

Si proseguirà successivamente con gli interventi in programma in via Monte Generoso e in via Casentino. L’iniziativa, secondo l’assessora all’Arredo urbano parchi e giardini del Comune di Monza, Irene Zappalà, "rappresenta un passo concreto per rendere Monza una città più verde, migliorando la qualità dell’aria e contribuendo alla mitigazione degli effetti delle ondate di calore estive".

