Attività storiche, gli 82 premiati da Regione Lombardia

Monza, 7 novembre 2024 – Sono 82 le imprese storiche di Monza e Brianza riconosciute e premiate da Regione Lombardia. Un nutrito gruppo di attività che va ad aggiungersi a quelle che sono già iscritte nel registro ufficiale e che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento nel corso della cerimonia che si è svolta ieri nella sede della Provincia di Monza e Brianza.

Presente anche l’assessore regionale Guido Guidesi, con delega allo Sviluppo economico, che negli anni ha promosso questa iniziativa, accompagnato dai consiglieri regionali eletti nel territorio di Monza e Brianza. “È il nostro grazie per ciò che siete e per ciò che fate – ha spiegato Guidesi agli imprenditori presenti –. Sono quarant’anni di presenza ininterrotta sul territorio. Quarant’anni di presenza, di tenacia, che meritano il grazie da parte di tutti. Noi come Regione quest’anno abbiamo stanziato 12 milioni di euro complessivamente per le imprese storiche, a beneficio di 620 attività che, grazie ai fondi ricevuti, hanno ora la possibilità di investire, rinnovare, innovare. Spesso dietro a ognuna delle imprese storiche non c’è solo l’idea giusta e l’abilità di dare continuità all’attività: c’è anche una storia di famiglia. Le imprese storiche sono un patrimonio. Quando tornate nella sede della vostra attività, esibite con orgoglio la targa che oggi vi abbiamo consegnato”.

Presente anche Raffaele Romanò, presidente della consulta di Monza e Brianza della Camera di Commercio: “Questo è il giusto riconoscimento per tutti gli imprenditori che hanno fatto tanti sacrifici – ha dichiarato –, dimostrando abilità e capacità di reazione anche durante le situazioni avverse che si sono presentate in questi quarant’anni e più di attività. Il commerciante si alza al mattino e affronta il mercato che cambia in continuazione”.

Per tutti i presenti una bella passerella, costituita dalla cerimonia di premiazione e dalla possibilità di illustrare brevemente in pochi minuti la storia dell’impresa. Non un momento di routine: grande emozione da parte di molti premiati, che hanno voluto ringraziare i genitori, i nonni, in qualche caso anche i bisnonni, che hanno dato il via a un’attività tramandata negli anni e diventata di successo. Una targa uguale per tutti, anche se nel registro della Regione Lombardia ci saranno poi destinazioni diverse: uno spazio per i negozi storici e uno per le botteghe storiche. In un caso e nell’altro, come raccontato dai presenti, tutto frutto di anni di impegno, passione, intuizione. Almeno quarant’anni di presenza nello stesso territorio significano radicamento, capacità, ma anche servizi offerti a tutto il territorio brianzolo e, nella maggior parte dei casi, creazione di posti di lavoro.

A Barlassina l’Alexanderplatz; a Besana in Brianza Foto Ottica Bonfanti; a Biassono Confezioni Canzi, Colorificio Riboldi, Isola del Gelato, Pasticceria Galliani; a Bovisio Masciago Ferramenta Matterazzo, Jardin di Mai, Onoranze Funebri Ronchi, Vetreria Artigiana di Marini Rossana; a Brugherio Fumagalli Arredamenti, Orologeria e Oreficeria Peraboni, Teruzzi Teo, Trattoria dei Cacciatori; a Carate Brianza Alice Moda, Ortopedia Romanò e Trezzi giocattoli; a Cesano Maderno Calzature Monti, Da Marta e Vittorio, Forno Giussani, Merceria Avataneo, Mezzaluna, Mobilificio Fratelli Camisasca, Romanò Mobili, Macelleria Viscardi; a Concorezzo Rudy Uomo; a Correzzana Macelleria Riboldi Polleria; a Giussano Enoteca Zanardo; a Lentate sul Seveso Il Macellaio Saldarini; Panificio Bice, Selezioni vini di Leo; a Limbiate Caffetteria Piave, Il Respiro, La Pineta, Marelli Cicli; a Lissone Dassi Arredamenti, Mario Terler@ informatica ufficio; Motta Fashion, Stile domani… è Grillo; a Meda Caiuli Carni, Cose Belle, Junior B; a Monza Acconciature uomo Spavento, Antares Dance Line, Bar Tabacchi Il Giglio, Bellini Parrucchiere, Ferramenta Barzaghi, Frutteto San Giovanni, Il Dolce Cortile, L’Orafo Giorgio Conconi, Ortopedia Pirola, R.R. Rampa Rino, Salone Liberty, Tagliabue Gomme, Vampe, Woody Rock Bistrot; a Muggiò Coppa d’Oro, Ferramenta Utensileria Cernuschi; a Nova Milanese Parrucchiere G. Bà; a Seregno Bar Zoeu, Casa del Tappezziere Dell’Orto, Cereria Lumen, Galli Gioielleria; a Seveso Camiceria Iba, Charleston; a Sovico Ottica Sirtori; a Sulbiate Minimarket Leoni; a Varedo Bar Pasticceria Pertusini, Bar Ristorante Golfetto, Carrozzeria Ravasi, Cavallini 1920, Crucitti; a Veduggio con Colzano Cereda Giampietro, Colombo Barbiere; a Verano Brianza Caffè Pasticceria Rizzi, Edicola De Tursi, ME di Molteni Ivan; a Villasanta Circulen, Merceria Rovelli; a Vimercate Ferramenta Redaelli, Il Padellone.