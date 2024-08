Favorivano l’ingresso di migranti in Brianza e sub-affittavano loro decine di appartamenti: arrestati

Gli uomini della Guardia di Finanza di Monza hanno fatto scattare le manette nei confronti di due nordafricani per i reati di associazione a delinquere e favoreggiamento all’immigrazione clandestina. I due sono nordafricani, regolari sul territorio di Monza Brianza gravemente indiziati di essere i promotori di una articolata associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di induzione del pubblico ufficiale a commettere falso ideologico. I sequestri preventivi ed impeditivi per un valore di 2, 7 milioni di euro. Beni in immobili e precisamente un palazzo e 11 appartamenti.

I militari hanno scoperto un intero complesso immobiliare e undici appartamenti in Brianza ma anche in alcuni comuni della provincia di Milano sono finiti sotto sequestro. Sono stati sigillati li a un condominio con abitazioni e due locali al piano terra adibiti a negozi insieme a undici altre unità immobiliari tra Monza, Muggiò, Cinisello Balsamo, Garbagnate Milanese e Limbiate, per un valore di quasi tre milioni di euro, sono stati i militari della guardia di finanza del comando provinciale di Monza in seguito a una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza e condotta dalla compagnia di Seregno che ha portato alla scoperta di una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di induzione del pubblico ufficiale a commettere falso ideologico con due arresti. I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza stanno dando esecuzione a cautelare degli arresti domiciliari, richiesta dalla Procura della Repubblica di Monza e disposta dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo, nei confronti di due stranieri.