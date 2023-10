Illuminazione. Già sostituite 1.500 luci rotte

Proseguono i lavori di manutenzione e di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica, secondo il progetto elaborato da Acinque, in partnership con A2A Illuminazione Pubblica e A2A Smart City. La sostituzione di oltre 1.500 lampade guaste sul territorio è il primo risultato di un piano per ridurre sia i costi a carico della collettività sia l’impatto sull’ambiente, grazie all’introduzione delle lampade a led. La potenza installata con il primo lotto, mille impianti, ammonta a circa 66 kW a fronte dei circa 268 kW dei precedenti. Acinque sta procedendo con le opere di riqualifica delle lampade stradali, sostituendo i corpi illuminanti, i pali e consolidando le parti edili (plinti). Il progetto complessivo, 13 milioni di investimenti, prevede la riqualificazione e l’integrazione della rete urbana dei lampioni, alimentata da 23 chilometri di cavi elettrici e 191 nuovi quadri elettrici.

In 18 mesi saranno sostituiti 12mila punti luce stradali e illuminati 50 siti di interesse storico e artistico. "Questa operazione consentirà un risparmio energetico che potrà arrivare ad abbattere fino al 75% dei costi per l’illuminazione pubblica", conferma il vicesindaco Egidio Longoni. È sempre attiva la linea diretta a disposizione dei cittadini, per segnalare i guasti, al numero verde 800 688 713, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. "Un progetto ambizioso e all’altezza delle aspettative del territorio – fanno notare presidente e amministratore delegato di Acinque Tecnologie, Roberta Gremignani e Giovanni Chighine – sulla nuova rete saranno posati 50 chilometri di fibra ottica, attivando 42 punti di accesso wi-fi e allacciando oltre 100 strutture fra edifici comunali scuole e biblioteche".

C.B.