Il tronco sotto il ponte e il barbagianni impigliato

Un albero di grosse dimensioni, trasportato dall’ultima piena, si era incastrato sotto le arcate del Ponte dei Leoni, in centro a Monza, ostacolando il deflusso del fiume. E così ieri i vigili del fuoco di Monza della squadra Speleo Alpina Fluviale sono intervenute per tagliare e rimuovere le parti dell’albero incagliate. Poi, con l’ausilio dell’autoscala, i pezzi tagliati sono stati portati via E poche ore dopo una squadra è intervenuta a recuperare un barbagianni rimasto impigliato con una zampa fra i rami in via Sempione. Anche qui è stata usata l’autoscala.

Da.Cr.