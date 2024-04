Il traguardo. Anche Monza avrà un anello da competizione

Monza è terra di sport. Non solo pista di Formula 1, ma anche di atletica. Con l’Atletica Monza e la Forti e Liberi. Ma una vera pista, da 400 metri, non c’è mai stata. Un paradosso. Anche se il futuro cambierà passo. Perché in via Rosmini grazie a 2,8 milioni del Pnrr, il centro sportivo del Chiolo sarà completamente rinnovato. E ci sarà spazio per una "pista seria, omologata dalla Federazione" per l’atletica oltre ai campi da calcio e rugby. "C’è molto potenziale, c’è una bella cultura – riconosce il presidente Fidal Lombardia, Gianni Mauri –. Speriamo possa diventare anche un bel centro per la sport terapia e per gli atleti paralimpici". In particolare, l’anello di atletica leggera, attualmente in stato di totale degrado, sarà completamente rifatto (400 metri a 6 corsie), verranno realizzate le pedane per salto in alto, salto in lungo, salto con l’asta, lancio del peso, del martello e del giavellotto. E ancora, sarà costruito un nuovo blocco spogliatoi per l’atletica leggera: l’edificio sarà diviso in 7 locali, 2 spogliatoi per gli atleti in grado di ospitare fino a 30 utenti ciascuna. Ogni spogliatoio sarà dotato di docce e servizi igienici; 2 spogliatoi per i giudici di gara; un locale di primo soccorso; un locale destinato alla società sportiva e un locale tecnico.

Mentre dopo la rimozione della tribuna attuale ne sarà posata un’altra nuova, prefabbricata in acciaio zincato, che offre 551 posti a sedere su 6 file. I lavori sono partiti a metà gennaio e tra poco più di 400 giorni i primi atleti potranno testare la pista con un manto di finitura omologato a livello Internazionale WA. "Al termine di questi lavori gli atleti avranno a disposizione un centro sportivo di grande qualità – le parole dell’assessora allo Sport, Viviana Guidetti – adatto agli allenamenti ma anche ad accogliere competizioni e gare".

M.Galv.