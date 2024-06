Il tetto verde di Pedemontana. Il Wwf e la sfida della bonifica:: "Serve un parco sulle gallerie"

Gianni Del Pero, presidente del Wwf Lombardia, punta sul nuovo direttivo Arpa al debutto in questi giorni e si augura delle buone novità.

"Come un nuovo parco urbano sopra Pedemontana dopo la bonifica dalla diossina", dice il geologo medese che sogna il verde nell’area colpita dalla nube tossica il 10 luglio 1976. Siamo nella zona del Bosco delle Querce di Seveso e Meda, aree circostanti e alcune zone di Cesano Maderno. "La riorganizzazione di Arpa Lombardia avrà conseguenze anche su Pedemontana che torna alla competenza del ripristinato Dipartimento Arpa di Monza, separato da Milano. Avremo nuovi interlocutori per le attività di bonifica il cui progetto esecutivo è stato valutato in conferenza dei servizi nella quale Arpa, Provincia di Monza e della Brianza, e Wwf Lombardia hanno ribadito le richieste già formulate nella conferenza dei servizi del 2019 e si sono espresse sui contenuti della variante progettuale che prevede anche, dopo la bonifica, la realizzazione di un parco urbano sulle gallerie di Seveso e della Baruccanetta. Con decreto del direttore Clima e Ambiente di Regione Lombardia è stata stabilita la nuova garanzia fideiussoria di oltre 3 milioni di euro che Apl dovrà costituire prima di avviare la bonifica". In pentola bolle questo nuovo progetto, un vero e proprio sogno che si potrebbe avverare per gli ambientali.

L’obiettivo è di creare un nuovo parco urbano sopra quella parte di Pedemontana che copre un’area che ha sofferto per troppi anni. "Ci auguriamo che Simona Invernizzi, nuova Direttrice del Dipartimento, ci presterà attenzione magari realizzando questo progetto ambizioso. Sarebbe un parco urbano unico al mondo", conclude Gianni Del Pero.