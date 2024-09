Il teatro Nuovo alza il sipario. Da Elio ad Ambra e Max Pisu. Musica, prosa e il tocco di comicità

Nove spettacoli, un concerto con Elio e l’esibizione della donna delle pulizie più famosa del cabaret italiano Margherita Antonelli-Sofia Matuonto per la presentazione del 54esimo cartellone del Nuovo di Arcore. Sul palco per la nuova stagione 2024-2025 Ambra Angiolini, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, Flavio Insinna e Giulia Fiume, Mascia Musy, Max Pisu e Nino Formicola. Sono solo alcuni dei “nomi“ di quest’anno. E poi c’è la musica, tra le proposte, l’Orchestra sinfonica di Asti a “duettare“ per l’occasione con Raffaello Tullo, funambolico artista e bravo comico. Ci sarà anche un omaggio a Nino Manfredi con la sua “Gente di facili costumi“, una delle commedie che lo vide autore e protagonista nel 1988.

È un assaggio del programma che abbraccia generi e stili diversi: commedia, dramma, satira, monologo e dialogo con un occhio sempre attento all’attualità. Il 20 settembre è in agenda una grande anteprima, il teatro accoglierà il pubblico per presentare e far conoscere più da vicino i testi e i protagonisti della nuova stagione: anticipazioni con video e interviste, "per entrare meglio nei temi e nei significati che autori e interpreti vogliono proporci", spiega il direttore Gianni Spinelli. Una serata all’insegna della comicità grazie all’ospite d’onore, Antonelli, la colf "del ricco quartiere di Milano Quarto Oggiaro", direttamente da Zelig e Colorado Café.

"Non mancheranno situazioni e avventure tragicomiche sulle quali scherzare, ma anche ritrovarsi a osservare e riflettere, perché, forse, ci sono vizi e abitudini che i comici sanno come colpire", ancora il direttore Spinelli. L’8 novembre Elio e la sua band proporranno “Quando un musicista ride“, un revival dei mitici anni Sessanta con personaggi che hanno fatto la storia della musica, del costume e della cultura: Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, da cui è ripescato il titolo, Dario Fo, Cochi e Renato, Ennio Flaiano, Marcello Marchesi. Il meglio di sempre. La stagione comprende nove spettacoli. I rinnovi degli abbonamenti sono possibili fino al 18 settembre. Nuovi abbonamenti a 8, 6, 4 titoli si possono sottoscrivere a partire dal 7 settembre direttamente al botteghino. I singoli biglietti saranno in vendita anche on-line dal 10 ottobre (e come sempre saranno disponibili a teatro).

Per informazioni consultare ilo sito internet www.cinemanuovoarcore.it , oppure telefonare al numero 334-2486027, o infine scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail abbonamenti@cinemanuovoarcore.it.