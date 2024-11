Il teatro e l’impegno civico. Le mafie non uccidono le donne. Storie di coraggio sul palco

L’impegno antimafia e le risate surreali di un testo ideato da Dario Fo. Il racconto di una famiglia dalla facciata perfetta, ma dietro la quale si celano silenzi e violenza, in un dramma accompagnato dall’eco di Madame Butterfly. E poi la storia in chiaroscuro di Artemisia Gentileschi. Sarà un fine settimana all’insegna del teatro in Brianza. Più d’uno i palchi che nel weekend accoglieranno rappresentazioni e pièce, in diverse città del territorio. Sabato a Lissone Palazzo Terragni ospiterà dalle 21 lo spettacolo “Disonorata: le mafie non uccidono le donne“, con Sara Velardo (nella foto) e Alberto Bonacina, un mix di musiche, racconti, poesie e canzoni su testi di Sara Velardo, Marika Demaria, Andrea Gentile e Annalisa Strada.

Attraverso le figure simbolo di Emanuela Loi, Lea Garofalo e Rita Atria, ma anche di altre donne che hanno avuto il coraggio di scegliere da che parte schierarsi, verrà sfatata la falsa credenza per cui i clan non ucciderebbero le donne, quando sono invece più di 150 quelle ammazzate dalle mafie. Ingresso libero. Sempre a Lissone e sempre al Terragni, domenica alle 17.30 lo spettacolo di farse in due atti unici “Ladri, manichini e donne nude“ scritto da Dario Fo a fine anni Cinquanta: gli attori della Compagnia Amici del Teatro interpreteranno i due atti “Non tutti i ladri vengono per nuocere“ e “Gli imbianchini non hanno ricordi“, storie divertenti che si rifanno alla commedia degli equivoci e al vaudeville. Ingresso 15 euro. A Carate, invece, in Villa Cusani domani alle 20.45 e sabato alle 18 e alle 20.45 Cartanima e l’Academy Musical Arts daranno vita allo spettacolo “Mi sei scoppiato dentro al cuore - Un’altra Butterfly“, dramma familiare in cui si mescolano violenza, speranze e il tentativo di spezzare questa tragica catena. Ingresso libero. A Biassono domenica alle 15.30 sul palco del teatro Santa Maria lo spettacolo “Dama in Scacco“, con Andrea Bonati, Christian Kley, Valeria Scaglia e Micaela Turrisi, con ingresso gratuito. A Triuggio, infine, lunedì alle 21 in Villa Biffi la Compagnia Piccolo Canto con “Cantata per Artemisia Gentileschi“, uno spettacolo sulla vita della celebre pittrice dall’esistenza travagliata, prima donna a essere ammessa all’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Ingresso libero.