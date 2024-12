Il teatrino di carta il silenzio che fa ridere e uno show di magia

Il teatrino di carta giapponese, la comicità che non ha bisogno di parole e la magia che fa divertire. Tre appuntamenti per bambini sotto il teatro tenda allestito in piazza Risorgimento a Seregno. Domani e domenica dalle 10 “Anna e il Kamishibai - Il magico viaggio verso il Natale“, alla scoperta di un racconto tra stelle, folletti e buone azioni. Domani alle 16 “Il silenzio che fa ridere!“ con Nicola Virdis (nella foto). Domenica alla stessa ora “Superzero Magic Comedy Show“, con Superzero che con magia e comicità. Ingresso gratuito ma con prenotazione su www.seregnostore.it.